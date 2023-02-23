Россия хочет войны, а не мира. Кулеба призывает поддержать украинскую резолюцию на Генассамблее ООН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, выступая на 11-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, призвал страны-члены ООН поддержать проект резолюции Генассамблеи "Принципы Устава ООН, которые лежат в основе всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине", ведь этот документ будет способствовать совместным усилиям по прекращению войны, развязанной РФ, а также защиты основополагающих принципов международного права.

Министр напомнил о зверствах и военных преступлениях РФ в Украине: убийствах гражданских, пытках и изнасилованиях, невыборочных обстрелах жилых районов и энергетической инфраструктуры, принудительных депортациях тысяч украинских детей.

По его словам, отказ Украины от законного права на самозащиту означал бы, что эти преступления распространялись бы на всю территорию нашей страны.

"Никого не следует вводить в заблуждение пустыми призывами России к переговорам. Ситуация на передовой доказывает, что россияне хотят войны, а не мира. До сих пор есть страны, которые по разным причинам не хотят встать на сторону Украины. Ладно, встаньте тогда на защиту Устава ООН. Станьте на сторону международного права. Это - наши общие правила", - сказал Кулеба.

Кроме того, министр очертил ключевые пункты формулы мира президента Украины Владимира Зеленского, которая олицетворяет видение нашего государства относительно обеспечения всеобъемлющего, устойчивого и долгосрочного мира и восстановления глобальной безопасности.

Кулеба также назвал неуместными призывы некоторых государств к прекращению поставок Украине оружия и боеприпасов, ведь страна, которая подверглась нападению, согласно Уставу ООН, имеет право на самозащиту.

"Призывы прекратить поставки оружия и боеприпасов в Украину крайне неуместны. Мир утонет в хаосе, если допустить смену границ силой, прикрываясь политической целесообразностью. При поддержке мира Украина может восстановить свою территориальную целостность. Это лишит Россию и других агрессоров желание нападать на другие страны", - сказал он.