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Россия хочет учить украинских детей истории "родного" края. Омбудсмен просит мир отреагировать

Украина, Суббота 08 июня 2024 19:43
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Россия хочет учить украинских детей истории "родного" края. Омбудсмен просит мир отреагировать Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На временно захваченной территории Луганской области с сентября школьники будут изучать местную историю по учебнику, разработанному по личному поручению российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

"С сентября учащиеся 5-7 классов на временно оккупированной территории Луганской области будут учиться по обновленному учебнику по истории "родного" края. По личному поручению Путина для школьников разработали курс региональной истории в трех томах для ускоренного погружения детей в искаженную парадигму пророссийской социальной, культурной и исторической памяти", - отметил Лубинец.

По его словам, сейчас идет очередная переписка исторических фактов об образовании территории временно оккупированной Луганской области, референдум, предпосылки "свободного вхождения" области в состав РФ, и "специальную военную операцию" как спасительную миссию.

Так, отметил Лубинец, по сообщению российских медиа, "для воспитания подрастающего поколения" только в 2023 году 110 библиотек Херсонской области укомплектовано "надлежащими" книгами на 50 млн рублей (22,7 млн гривен).

"Путем тотальной индоктринации, принудительной ассимиляции, изменения идентичности, промывания мозгов и контроля Россия осуществляет политику геноцида украинцев. Призываю международное сообщество обратить внимание на тотальные нарушения прав ребенка, которые РФ ежедневно совершает на ВТО. Украинские дети нуждаются в большем, чем осуждении. Они ждут жестких решений и действенных шагов от тех, кто может повлиять на российский режим!", - подчеркнул Лубинец.

Напомним, ранее Лубинец заявлял, что на оккупированных территориях россияне "отбирают" выпускников школ для обучения в военных вузах.

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