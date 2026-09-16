Россия хочет построить "супертюрьму" на оккупированной Херсонщине

В России хотят построить семь учреждений Федеральной службы исполнения наказаний, которые объединят следственные изоляторы (СИЗО) и колонии разных режимов. В эти планы врага также входит оккупированная часть Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на новую редакцию федеральной целевой программы "Развитие криминально-исполнительной системы" РФ.

Как сообщают российские оппозиционные СМИ, речь идет о проекте так называемой "супертюрьмы", которая якобы поможет Москве существенно сэкономить на содержании заключенных.

Власти РФ рассчитывают на то, что каждое учреждение сможет вместить более 20 тысяч человек:

5380 мест в СИЗО;

15 120 - в колониях.

Согласно официальным данным, такие мультирежимные тюрьмы планируют построить в:

Бурятии;

Забайкальском крае;

Калужской области;

Астраханской области;

Тюменской области;

оккупированной части Херсонской области Украины.

Первый такой комплекс российские власти планируют запустить в Татарстане до 2030 года. По предварительным оценкам, строительство одного объекта обойдется в 13-20 млрд рублей.

В то же время, в Минюсте РФ ожидают, что благодаря объединению СИЗО и колоний расходы на содержание заключенных и подследственных удастся сократить на 25-30%.

Еще одна цель проекта - вынести такие учреждения за пределы городов. В частности, комплекс близ Улан-Удэ должен позволить перенести за пределы города СИЗО и четыре колонии.

Что важно понимать, решение о строительстве "супертюрем" было принято на фоне сокращения количества заключенных и проблем с финансированием уголовно-исполнительной системы.

Так, за последние годы количество заключенных в России уменьшилось почти на 40%. В конце 2021 года в местах лишения свободы находились 465 тысяч человек, в то время как в 2026 году их количество сократилось до 282 тысяч. Из них около 85 тысяч находятся в СИЗО.

Власти РФ не скрывают, что в уголовно-исполнительной системе не хватает финансирования для улучшения условий содержания заключенных.

Кого россияне чаще всего бросают в тюрьмы на оккупированных территориях:

1. Проукраинских активистов и людей, которые открыто выступают против оккупации

Российские военные неоднократно задерживали участников проукраинских митингов, общественных активистов и других людей, которых считали нелояльными. На Херсонщине зафиксированы случаи похищений, допросов, избиений и длительного незаконного содержания под стражей.

2. Представителей украинской власти

Преследованию подвергались мэры городов, главы общин, депутаты местных советов и другие должностные лица. Human Rights Watch документировала случаи незаконного лишения свободы представителей местных властей на Херсонщине.

3. Украинских правоохранителей и военных

Отдельной категорией являются полицейские, сотрудники других силовых структур, военнослужащие и представители территориальной обороны. В Херсоне, в частности, документировались случаи длительного содержания и пыток захваченных представителей теробороны.

4. Людей, которых подозревают в помощи Украине

Российские силы задерживают гражданских, которых подозревают в передаче информации украинским военным, корректировке огня, участии в украинском подполье или других формах сопротивления. Отдельные дела впоследствии оформляют по российским статьям о "государственной измене", "шпионаже" и другим обвинениям.

5. Людей, которые отказываются сотрудничать с оккупационными властями

Речь идет не только о политиках или активистах. Репрессиям могут подвергаться обычные жители, которые отказываются выполнять требования оккупационной администрации или демонстрируют проукраинскую позицию. ООН описывала произвольные задержания как один из методов давления на население оккупированных территорий.