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Россия хочет "подмять" под себя бизнес мирового пищевого гиганта

02:52 18.08.2026 Вт
2 мин
Компания Nestle имеет в РФ шесть производственных площадок
aimg Юлия Маловичко
Фото: Компания имеет в стране шесть производственных площадок (Getty Images)

В России предложили передать во временное управление пять местных структур швейцарской Nestle, одного из крупнейших производителей продуктов питания в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

С соответствующей просьбой к российскому диктатору Владимиру Путину обратилась малоизвестная компания "КС Логистика".

А именно эта компания хочет подчинить себе ООО "Нестле Россия", "Нестле Кубань", "Сириал Партнерс Рус", "ЦПБ Нестле" и "Атриум Инновейшенс Рус".

Инициаторы предложения объясняют его тем, что Nestle не планирует увеличивать производственные мощности в России и прекратила экспорт товаров, производимых в стране.

Обращение уже передали в аппарат российского вице-премьера Дмитрия Патрушева. Там собирается информация для оценки предложения, а ответ планируется подготовить до конца года.

В то же время, именно введение "временного управления" еще не означает конфискации активов или изменения их владельца.

Что говорят в компании

В российском офисе Nestle заявили, что не получали от государственных органов запросов по этой инициативе.

По их словам все шесть фабрик компании в России продолжают работать, а в 2022-2025 годах инвестиции направлялись на поддержку производства и операционной деятельности.

Российский бизнес Nestle оценивают примерно в 1,9-2 млрд долларов. Компания имеет в стране шесть производственных площадок, где производят кофе, кондитерские изделия, детское питание и корм для животных.

В глобальный портфель Nestle входят, в частности, Nescafe, Purina, Maggi, KitKat и NAN.

РФ не впервые забирает бизнес

Ранее Россия уже применяла механизм "временного управления" в отношении крупных западных компаний. В 2023 году Путин передал Росимуществу российские активы Danone и пивоваренной Carlsberg, которой принадлежала Балтика. Впоследствии эти бизнесы перешли к российским владельцам.

В марте 2022 года Nestle приостановила капитальные инвестиции в России, остановила рекламу и значительно сократила ассортимент, однако продолжила продавать там продукты первой необходимости.

Напомним, еще в 2023 году Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины внесло в перечень международных спонсоров войны швейцарскую корпорацию Nestle.

Решение было обосновано продолжением сотрудничества между Nestle и Россией.

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