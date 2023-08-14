Россия хочет превратить оккупированные территории Украины в "серую зону", - Данилов

"Россия нет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Реальностью является только информационная бутафория. Цель - превращение ВОТ в "серую зону" перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не применимую к обработке и жизни", - написал Данилов.

По его словам, невозможность победить Украину военным путем оборачивается попытками компенсировать военные несостоятельности тактикой "выжженной земли".

Секретарь СНБО отметил, что Россия не планирует возобновить работу предприятий на временно оккупированных территориях Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему РФ.

Он считает, что россияне хотят еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве технологического оружия для создания максимальных препятствий наступательным действиям Сил обороны Украины.

"Только полная деоккупация ВОТ - гарантия экономической и социальной трансформации", - подчеркнул Данилов.