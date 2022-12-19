Россия готовится к войне с Молдовой в будущем году. В СИБ раскрыли подробности

Российская Федерация планирует вторжение на территорию Молдавии в 2023 году. Как пояснил глава Службы информации и безопасности Александр Мустяц, все будет зависеть от сценария развития войны в Украине.

Мустяце объяснил, что в настоящее время анализируется несколько сценариев, в том числе и наземное вторжение России через север Украины. Ожидается, что Кремль решится на наступление либо в начале года в январе или феврале, либо чуть позже - в марте-апреле.

"С целью создания соединения с Приднестровским регионом, который является территорией Республики Молдова, и тогда можно однозначно сказать, что да, они намерены прийти сюда, соединиться. Что будет дальше, их намерения по Кишиневу мы можем обсудить, но это реальный и очень высокий риск", - добавил Мустяце.

Также глава СИБ отметил, что самый большой в Европе склад боеприпасов, расположенный в Кобасне в Приднестровском районе, максимально охраняется россиянами. Вероятно, Россия попытается использовать эти боеприпасы при вторжении.