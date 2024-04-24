Россия готовится к четырехлетней стагнации в сфере СПГ из-за западных санкций, - Reuters

Издание ссылается на сценарии, рассматриваемые Министерством экономики России и называющими их не радужными.

Отмечается, что в правительстве РФ был разработан "консервативный" и "стрессовый" сценарий. В обоих случаях производство СПГ будет стагнировать на уровне 38,6 млн тонн в год в 2025-2027 годах.

Также есть "базовый" сценарий, который издание назвало самым оптимистичным. Он предусматривает рост до 56,6 млн тонн в 2027 году с 33,3 млн в 2023 году. РФ намерена обеспечить 20% мирового рынка СПГ до 2030-2035 годов по сравнению с примерно 8% на текущий момент. Для этого она хочет использовать свои новые заводы, преимущественно расположенные в Арктике.

Санкции влияют на сферу СПГ

При этом западные санкции создают препятствия не в последнюю очередь для нового проекта "Арктик СПГ-2", еще не экспортировавшего грузы после предыдущего начала производства в декабре.

Проект должен стать одним из крупнейших подобных заводов в России с итоговой годовой производительностью 19,8 млн. тонн СПГ и 1,6 млн. тонн стабильного газового конденсата на трех производственных установках или линиях. Источники сообщили, что на заводе приостановлено превращение метана в жидкость при температуре минус 163 градуса по Цельсию.

А энергетический гигант "Газпрома" также задержал запуск огромного газового комплекса в балтийском порту Усть-Луга после ухода западных компаний, таких как Linde начала конфликта России с Украиной в феврале 2022 года. В настоящее время в России есть два крупных завода по производству СПГ. Речь идет о "Ямале СПГ" и "Сахалин-2".