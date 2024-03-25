Россия готовит работников оккупационных администраций по спецпрограмме, - ЦНС

Отмечается, что данные действия спровоцированы тем фактом, что страна-агрессор так и не смогла найти достаточное количество "советников".

Как сообщают в ЦНС, учить "госслужащих" работать в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях будут в российской академии народного хозяйства и госслужбы.

"Будущих гауляйтеров будут обучать работе с рисками, связанными с политической дестабилизацией на оккупированных территориях", - отмечают в ЦНС.

Кроме того, они научатся обеспечивать работу "органов власти" в прифронтовой зоне и "противодействовать информационным атакам со стороны западных спецслужб".