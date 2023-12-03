Россия готовит волну дезинформации по обмену пленными, чтобы оправдать свое бездействие

Отмечается, что целью кампании по дезинформации является:

попытка дестабилизировать ситуацию внутри украинского общества;

посеять недоверие к государственным органам, которые занимаются организацией обменов пленными.

"С лета этого года, несмотря на все усилия Украины по продолжению гуманитарной миссии возвращения военнопленных, уполномоченные представители российской стороны систематически усложняют обменный процесс", - пишет пресс-служба.

Чтобы оправдать свою бездеятельность страна-террорист готовит обвинения против Украины.

Отмечается, что с украинской стороны в переговорном процессе ничего не изменилось с тех пор, как удавалось возвращать домой до более 300 воинов ежемесячно. В то же время попытки России оправдаться свидетельствуют о том, что ее мало беспокоит судьба большого количества российских военнопленных.

"Для Украины важен каждый военнопленный или пропавший без вести, а также взятый в заложники гражданский и некомбатант. Мы не разделяем никого по уровню негативных эмоций с российской стороны. Все наши воины защищают свою землю, а не пришли на чужую убивать, грабить и уничтожать", - добавляет пресс-служба.

Российские военнопленные содержатся согласно нормам международного гуманитарного права. Также к ним есть беспрепятственный доступ миссий Международного комитета Красного Креста, чего до сих пор не обеспечила российская сторона.

"Украина и Координационный штаб ежедневно работают над возвращением всех наших защитников и поиском пропавших без вести. Переговорный процесс с противоположной стороной продолжается. Мы готовы передавать российских военнопленных к их семьям только возвращая домой наших Защитников и Защитниц", - отмечает координационный штаб.

Обмен пленными

Украина и России с начала полномасштабного вторжения террористов на территорию нашей страны провели ряд обменов военнопленными. Последний обмен происходил 7 августа, в рамках которого домой вернулись 22 воина, из них два офицера, военнослужащие рядового и сержантского состава.

Как рассказывал представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Петр Яценко, Россия заморозила обмен пленными, впрочем переговоры по их восстановлению продолжаются. По словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, российские пленные хотят вернуться домой, но кремлевская власть отказывается их забирать.