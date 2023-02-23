Россия фактически превратилась в военную экономику, - доклад

По данным IW, по сравнению с 2022 годом доходы от экспорта нефти и газа сократятся на 35,5 млрд евро (на 20%) из-за западных санкций. Таким образом, в 2023 году доходы от экспорта нефти и газа будут составлять лишь 34% от общего объема доходов.

"На этом фоне возникает вопрос, какие приоритеты будет определять российское правительство при планировании бюджета на ближайшие годы и в каких направлениях политики ему придется пойти на урезание", - говорится в докладе.

Бюджет на 2023-2025 годы, утвержденный Госдумой в конце октября 2022 года, предусматривает дальнейшее увеличение расходов оборонного бюджета в текущем году, после того как в 2022 году эта статья уже увеличилась на 31%. Сильный рост также намечен для национальной безопасности и правоохранительных органов, расходы на которые вырастут на 55% в 2023 году.

Россия будет испытывать большее, чем прежде, давление, чтобы финансировать военную экономику и в то же время не слишком обременять население сокращением социальных расходов. Первоначальные меры, такие как продажа российских золотых резервов, указывают на существующий дефицит финансирования, отмечается в докладе.

"Чтобы еще больше ослабить путинскую военную машину, необходимо поддерживать экономическое давление посредством санкций и расширять его на международном уровне. Азиатские демократии еще не присоединились к энергетическому эмбарго, что было бы важным шагом, учитывая высокую зависимость России от экспортных поступлений", - считают авторы доклада.

Предельные цены на российскую энергию следует продвигать, а их эффективность следует проверять на постоянной основе. Кроме того, необходимо закрыть лазейки для обхода санкций: следует более внимательно следить за западным реэкспортом. Например, Турцию, экспорт которой в 2022 году вырос на 62% по сравнению с предыдущим годом, необходимо проверить в отношении товаров, подпадающих под санкционные списки ЕС, говорится в сообщении.