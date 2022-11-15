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Россия депортировала 11 тысяч украинских детей, - Зеленский

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Российская власть за время оккупации депортировала 11 тысяч детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Под председательством генсека ООН Антониу Гутерриша и руководителя Офиса Андрея Ермака состоялось заседание Координационного совета Украины по вопросам защиты и безопасности детей.

"Обсудили, как остановить депортацию украинских детей в Россию и вернуть домой всех, кто был вывезен. Как минимум, это почти 11 тысяч детей – мы их знаем поименно. Но это только те, о ком мы знаем. А на самом деле вывезенных больше", - сказал президент.

В заседании приняли участие послы ведущих государств, которых Украина призвала помочь с реализацией этой задачи.

"Чтобы вернуть всех депортированных, нам действительно нужна мощь всего мира", - отметил он.

Напомним, россияне депортировали в Крым 12 воспитанников Олешковского интерната Херсонской области.

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Владимир ЗеленскийБеженцы