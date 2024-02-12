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Россия все больше милитаризирует высшее образование, - британская разведка

Фото: отставной адмирал Сергей Авакянц (РосСМИ)
Автор: Александр Белоус

Россия все больше милитаризует свое высшее образование. Вузы возглавляют отставные адмиралы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в феврале 2024 года в Московской высшей школе экономики (ВШЭ) был создан новый военный научно-исследовательский институт. Институт мировой военной экономики и стратегии, был основан политологом Сергеем Карагановым. Его возглавит адмирал Сергей Авакянц, бывший командующий Тихоокеанским флотом, освобожденный от командования в апреле 2023 года. Авакянц считает, что Россия находится в состоянии долгосрочной конфронтации с Западом.

По данным британской разведки, новый институт будет охватывать политику и экономику, но сосредоточится на военно-промышленном комплексе зарубежных стран. Он также сфокусируется  на изучении стратегического сдерживания и роли ядерного оружия.

Сотрудников института предлагается набирать в основном с различных факультетов ВШЭ. Он также пригласит исследователей из различных военных академий, таких как Российская академия Генерального штаба. "Весьма вероятно, что это приведет к более тесному взаимодействию между российской академией и оборонным сектором, что будет способствовать милитаризации высшего образования", - отмечают в Минобороны Британии.

Поддержка жителями России вторжения в Украину

Напомним, по данным "Левада-центра", поддержка жителями России войны остается стабильно высокой с февраля 2022 года.

В январе 2024 года большинство опрошенных (77%) поддерживает войну против Украины, не поддерживают - 16% респондентов.

Только треть жителей России считают, что такие люди как они несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине 

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