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Россия из авиации и артиллерии ударила под Конотопом: загорелся дом, есть погибшие

Фото: оккупанты атаковали Сумскую область 20 февраля, погибли двое людей (t.me/Sumy_news_ODA)
Автор: Наталия Гурковская

Утром 20 февраля российские войска атаковали Сумскую область, применив артиллерию и авацию. Погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую ОВА.

"В 5 часов утра враг нанес авиационно-артиллерийский удар по Новослободской общине Конотопского района. В результате обстрела произошел пожар в жилом доме", - говорится в сообщении.

Пожар локализован, а на месте обнаружили тела двух погибших.

"Разбор завалов и поисковые работы продолжаются. Информация о последствиях обстрелов уточняется", - добавили в ОВА.

Обстрелы Сумской области

Российские войска постоянно обстреливают Сумскую область, особенно приграничные районы, граничащие с РФ. Так, оккупанты во время массированной атаки по Украине 23 января нанесли удары по Шостке Сумской области. Под обстрелы попала критическая инфраструктура города.

Также оккупанты обстреляли Сумской район 10 января, начался масштабный пожар в жилом секторе.

А 7 января оккупанты ударили по городу Кролевец в Сумской области. Город оказался под ударом российских "шахедов" и ракеты.

 

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Сумская область