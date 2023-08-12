Россия, атаковав "Мотор Сич", послала четкий сигнал Турции, - СМИ

Частное турецкое предприятие "Байкар" производит беспилотники "Акинчи" и "Кизильма", для которых "Мотор Сич" поставляет двигатели.

Аналитик по вопросам безопасности и обороны, работающий в Тбилиси, Евгений Коган считает, что российский диктатор Владимир Путин, по сути, говорит своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану: "Несмотря на наши дружеские отношения и уважение друг к другу, затея вашего зятя на Украине дорого ему обойдется" - имеется в виду глава компании Baykar Сельчук Байрактар, женатый на одной из дочерей турецкого президента.

"Любой военный объект на Украине, местный или иностранный, является законной целью, и Россия не собирается сдерживать Украину в уничтожении таких объектов", - добавил Коган.

"Мотор Сич" и украинская фирма "Ивченко-Прогресс" поставляют двигатели АИ-450 для беспилотника "Акинчи", а также двигатели АИ-25ТЛТ для беспилотников "Анка-3" и "Кызылелма".

Беспилотник "Анка-3" производит компания Turkish Aerospace Industries, а "Кызылелма" компании Baykar находится в стадии разработки.

Атака на "Мотор Сич"

5 августа РФ совершила массированную атаку по территории Украины. Сначала в Воздушных силах сообщали о запуске "Калибров" с юга, летевших в направлении Киева. Но в какой-то момент они внезапно повернули в направлении Хмельницкого.

Целью оккупантов были "Мотор-Сич" и Хмельницкий. Часть ракет ПВО удалось сбить.

По словам заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, после массированных атак по Украине с использованием дронов и ракет, оккупанты взяли "паузу". При этом враг может применить точечные обстрелы и баллистику.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.