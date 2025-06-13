Россия атаковала Украину "Шахедами" и ракетами: в Воздушных силах назвали основные направления

Очередное вражеское нападение продолжалось с 22:30 минувших суток, и основным направлением его удара была Харьковская, Донецкая и Днепропетровская области.

Атака была осуществлена 55 ударными беспилотниками типа Shahed и дронами-имитаторами различных модификаций. Кроме того, враг выпустил четыре баллистические ракеты Искандер-М/KN-23 с территории Воронежской и Ростовской областей РФ.

Беспилотники запускались с направлений Курска, Миллерово и Приморско-Ахтарска.

К отражению атаки были привлечены подразделения авиации, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, а также средства радиоэлектронной борьбы и беспилотные системы Сил обороны Украины.

"По состоянию на 09.00 противовоздушной обороной обезврежено 43 вражеских БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке и юге страны. 28 - сбиты огневыми средствами поражения, 15 - локально потеряны/подавлены РЭБ", - сообщили защитники неба.

Несмотря на эффективную работу противовоздушной обороны, зафиксировано попадание вражеских средств в девяти локациях. Последствия уточняются.