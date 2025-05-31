Россия атаковала два села авиабомбами в Харьковской области: есть пострадавшие

Российская армия атаковала КАБами два села в Харьковской области 31 мая. Три человека ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"Враг атаковал Харьковскую область КАБами", - рассказал он.
Оккупанты атаковали:
На месте "прилетов", по данным Синегубова, работают экстренные службы, а медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.
О взрывах в Харьковской области глава ОВА сообщил около 11:40.
"Жители некоторых районов Харькова слышали взрывы. Информация проверяется. На эту минуту информации о пострадавших не поступало", - рассказал он.
Чуть позже мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что взрывы, которые были слышны в Харькове, прозвучали за пределами города.
Добавим, что взрывы в Харькове раздавались и в ночь на 31 мая. Позже стало известно, что из-за атаки БпЛА в Харькове вспыхнули пожары, есть пострадавший.
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