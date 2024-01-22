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Россия атаковала здание в Купянске. Есть погибший и раненый

Иллюстративное фото: Россия атаковала дом в Купянске 22 января (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские войска обстреляли город Купянск Харьковской области вечером понедельника, 22 января. Погиб мужчина.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в своем Telegram написал глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"К сожалению, один человек погиб, данные устанавливаются. Также на данный момент известно о пострадавшем 66-летнем мужчине", - написал он.

По его данным, в результате обстрела вспыхнул гражданский автомобиль. Также поврежден многоквартирный жилой дом и помещение магазина.

На месте работают спасательные службы, ликвидирующие последствия.

Обстрелы Купянская

Купянск и район Харьковской области расположены на линии фронта, где ситуация на Лимано-Купянском направлении в последние недели стала достаточно напряженной. Несмотря на то, что Купянск был освобожден от оккупантов в сентябре 2022 года, город постоянно обстреливается.

К примеру, 18 января россияне атаковали многоэтажку в Купянске. Женщина погибла, двое мужчин были ранены. Также РФ ударила по Купянску 20 января. В результате обстрела был поврежден жилой дом. На крыше нашли снаряд, который не сдетонировал. Обошлось без пострадавших.

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КупянскВойна России против Украины