Россия атакует Украину ракетами: что известно

Примерно в 00:31 в Харькове были слышны звуки взрывов, вероятно, за городом. Военные информировали, что существует угроза баллистики с северо-востока. В то же время Федоров тоже проинформировал, что, в частности, угроза баллистики есть для Запорожской области.

Незадолго до этого в Воздушных силах ВСУ писали, что враг запустил скоростные цели. Они двигались на Николаевскую область, затем на Кировоградскую, после чего изменили вектор движения на Днепропетровскую. По данным мониторинговых каналов, это могут быть "Калибры".