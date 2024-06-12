Россия атакует Украину ракетами: воздушная тревога по всей территории

Воздушные Силы ВСУ сообщили о пусках крылатых ракет с российских самолетов ТУ-95мс.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ и Карту воздушных тревог.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
В то же время продолжается начатая ранее атака ударными БПЛА. Взрывы раздавались в Днепропетровской области.
В ночь с 11 на 12 июня Россия в очередной раз атакует Украину ударными БПЛА типа Шахед. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
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