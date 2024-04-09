Россия, Аль-Каида и ХАМАС обходят санкции с помощью виртуальных валют, - Минфин США

В своем заявлении, подготовленном для слушаний в Комитете Сената по банковским делам, Адеймо предупредил, что такие группы, как Аль-Каида, ХАМАС, также страны, такие как Россия и Северная Корея, находят новые способы и перемещать ресурсы с помощью виртуальных валют.

Адейемо сказал, что Минфин США продемонстрировал определенный успех в искоренении незаконных финансовых операций в цифровой экосистеме, но отметил, что Соединенным Штатам необходимо расширить правоприменение, чтобы предотвратить подобную деятельность "злонамеренных субъектов".

"Хотя мы продолжаем считать, что террористы предпочитают использовать традиционные финансовые продукты и услуги, мы опасаемся, что без действий Конгресса по предоставлению нам необходимых инструментов использование виртуальных активов этими субъектами будет только расти", - сказал Адейемо

Он заявил, что в то время как Казначейство использовало свои полномочия, чтобы отрезать эти группы от традиционного финансирования, их использование виртуальных активов расширялось.

По его словам, Северная Корея смогла приобретать, отмывать и хранить незаконные доходы посредством сложных киберограблений, полагаясь на технологии повышения анонимности для сокрытия источников средств.

По его словам, Казначейство также заметило, что Россия все чаще использует альтернативные платежные механизмы, чтобы обойти санкции и финансировать войну против Украины.

Адейемо призвал Конгресс принять закон, направленный на усиление его инструментов для преследования таких субъектов, включая вторичные санкции, направленные на иностранных поставщиков цифровых активов, которые способствуют незаконному финансированию.

Такие инструменты помогут Казначейству развивать свои возможности таргетинга для борьбы с зарубежными криптовалютными биржами и некоторыми финансовыми сервисами, которые не используют корреспондентские счета.

Он также призвал принять меры по устранению пробелов в существующих органах власти, расширив их и включив в них явный охват таких организаций, как поставщики кошельков виртуальных активов и биржи криптовалют, которые возникли после принятия действующих законов.

Конгрессу также следует устранить юрисдикционные риски, связанные с офшорными криптовалютными платформами, чтобы гарантировать, что Казначейство может иметь доступ за границу, когда субъекты, занимающиеся цифровыми активами, наносят ущерб национальной безопасности США, сказал он.

Злонамеренная деятельность Москвы

Напомним, США и Великобритания начали проверять криптовалютные транзакции на сумму более 20 млрд долларов, которые прошли через московскую криптобиржу Garantex с использованием криптовалюты Tether, привязанной к доллару.

В мае прошлого года сообщалось, что Министерство юстиции США расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.