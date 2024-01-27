Россия активно распространяет влияние в странах Африки, - ISW

Министерство обороны Российской Федерации продолжает прилагать усилия для расширения российского влияния и поглощения бывших операций группы "Вагнера" в Африке. Кроме того, РФ планирует разместить военную базу в Центральноафриканской Республике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Подконтрольный Минобороны РФ "Африканский корпус" 26 января заявил, что делегация российского оборонного ведомства прибыла в столицу Буркина-Фасо, город Уагадугу.

Известный прокремлевский военный блогер утверждал, что делегация Минобороны РФ обсудит права и полномочия российского военного контингента в Буркина-Фасо и будущее сотрудничество страны с Россией.

Блогер утверждал, что Буркина-Фасо, вероятно, станет "главным координационным центром" между членами Сахельского альянса, в который входят Буркина-Фасо, Нигер и Мали. Причем формализация российского военного присутствия в Сахеле свидетельствует о том, что эти отношения, вероятно, будут продолжаться годами.

Военный блогер утверждал, что российские СМИ также работают в Буркина-Фасо, чтобы "конкурировать с французскими СМИ" и "создавать лояльное информационное пространство".

Военная база РФ в Центральноафриканской Республике

Директор Российского офицерского союза международной безопасности (РОСБ) Александр Иванов заявил российским СМИ о "достаточности и эффективности" нескольких сотен российских военнослужащих в Центральноафриканской Республике (ЦАР).

По его словам, такой российский военный контингент укрепит позиции России в ЦАР в регионе и продемонстрирует, что сотрудничество между государствами имеет "стратегический долгосрочный характер". При этом Иванов назвал "явным преувеличением" заявления советника президента ЦАР о том, что российская военная база в этой стране может вместить 10 тыс. военнослужащих.

Посол России в ЦАР Александр Бикантов заявил, что создание российской военной базы защитит национальный суверенитет страны. По его словам, министерства обороны РФ и ЦАР обсуждают место расположения базы, и еще не определили время прибытия российского военного контингента и количество российского персонала.

"Министерство финансов США 26 января 2023 года наложило санкции на РОСБ и Иванова за то, что они действовали как подставные компании "Вагнер Групп" в ЦАР. А заявления Иванова в российских государственных СМИ о будущих силах Минобороны РФ на территории этой африканской страны свидетельствуют о том, что Минобороны России удалось объединить некоторые бывшие структуры "Вагнер Групп" в ЦАР", - отмечается в актуальном отчете ISW.

Активность российских наемников в Африке

"Африканский корпус" был создан в ноябре 2023 года и является инициативой Минобороны РФ по усилению российского военного присутствия на Ближнем Востоке и в Африке. Подразделение, в частности, призвано "решать масштабные и комплексные задачи" по "противодействию неоколониальному влиянию Запада", чтобы "подрывать его ресурсную базу" в странах Африки.

В сентябре Кремль перебросил большинство "вагнеровцев" из Беларуси в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик. Во всех этих странах Москва имеет свои колониальные и геополитические интересы, поддерживает их военные хунты и мятежников.

В начале декабря Институт изучения войны сообщал, что Россия пытается вмешаться в ситуацию в нестабильных странах Африки, используя активность боевиков "Группы Вагнера" в Центральноафриканской Республике.

В конце декабря подконтрольное Минобороны РФ подразделение "Африканский корпус" объявило кампанию по набору бывших и действующих сотрудников "Группы Вагнера", а также людей, имеющих опыт боевых действий на войне в Украине.

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