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Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в России и Беларуси, - ЦНС

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Воскресенье 30 июля 2023 13:20
Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в России и Беларуси, - ЦНС Фото: Росгвардия провела учения по подавлению бунтов в России и Беларуси (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Оккупационные спецназовцы из Росгвардии провели учения по подавлению бунтов на территории России и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Центра национального сопротивления".

Как отмечает ЦНС, учения проходили в два этапа:

  • противодействие массовому неповиновению мобилизованных и членов их семей, во время проведения мероприятий полной мобилизации населения России;
  • заход на территорию Беларуси для наведения "порядка" после "нанесения Вооруженными силами Украины и Польши ракетных ударов по лагерям вагнеровцев".

По замыслу учений, как пишет пресс-служба, количество личного состава наемников составляло 20 тысяч человек.

"Вагнеровцы" в Беларуси

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в России наемников начали перемещать на территорию Беларуси в соответствии с договоренностью с Александром Лукашенко.

15 июля пограничники зафиксировали прибывшую в Беларусь колонну с наемниками. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, Лукашенко может использовать "вагнеровцев" для провокации. В настоящее время известно, что в стране насчитывается более 5 тысяч наемников.

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