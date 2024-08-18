"Росатом" обеспечивает дополнительные доходы для РФ через "дочку" в Нидерландах, - NOS

Согласно годовому отчету дочерней компании "Росатома" в Нидерландах Uranium One, прибыль от деятельности данной компании оказывается в российской казне и составляет сотни миллионов евро.

Таким образом, Россия извлекает выгоду из зависимости Европы от российского уранового сектора, в том числе, во время захватнической войны РФ в Украине. Из-за этой зависимости западные правительства пока не осмеливаются вводить санкции против "Росатома".

В издании уточнили, что через компанию Uranium One "Росатом" занимается добычей сырье в Казахстане и Танзании. Оттуда выручка поступает в Нидерланды, а дальше в российский бюджет.

В 2022 году голландская компания получила прибыль в размере 220 млн евро. Десятки миллионов из них были переданы материнской компании в России. Значительную долю прибыли обеспечивает также торговля ураном и другая деятельность.

Также NOS пишет, что в 2022 году "Росатом" заплатил в бюджет РФ налоги в размере 3,1 млрд евро.