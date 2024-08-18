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"Росатом" обеспечивает дополнительные доходы для РФ через "дочку" в Нидерландах, - NOS

Фото: надпись "Росатом" (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

"Росатом" с помощью дочерней компании в Нидерландах регулярно обеспечивает дополнительный доход в российский бюджет, в том числе во время войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание NOS.

Согласно годовому отчету дочерней компании "Росатома" в Нидерландах Uranium One, прибыль от деятельности данной компании оказывается в российской казне и составляет сотни миллионов евро.

Таким образом, Россия извлекает выгоду из зависимости Европы от российского уранового сектора, в том числе, во время захватнической войны РФ в Украине. Из-за этой зависимости западные правительства пока не осмеливаются вводить санкции против "Росатома".

В издании уточнили, что через компанию Uranium One "Росатом" занимается добычей сырье в Казахстане и Танзании. Оттуда выручка поступает в Нидерланды, а дальше в российский бюджет.

В 2022 году голландская компания получила прибыль в размере 220 млн евро. Десятки миллионов из них были переданы материнской компании в России. Значительную долю прибыли обеспечивает также торговля ураном и другая деятельность.

Также NOS пишет, что в 2022 году "Росатом" заплатил в бюджет РФ налоги в размере 3,1 млрд евро.

Что известно о "Росатоме"

"Росатом" - является российским государственным холдингом который объединяет более 400 предприятий атомной отрасли.

В его состав входят: все гражданские атомные компании РФ, предприятия ядерного оружейного комплекса, научно-исследовательские организации и атомный ледокольный флот. Кроме того, "Росатом" управляет атомными электростанциями России, в том числе и оккупированной Запорожской АЭС.

Ранее РБК-Украина писало, что по словам министра энергетики Украины Герман Галущенко, что санкции против "Росатома" оказали бы существенное влияние на Россию.

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