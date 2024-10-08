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Росармия запустила по Украине ударные беспилотники: где угроза атаки

Фото: в ряде областей Украины ночью объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики запустили по территории Украины поздно вечером 8 октября ударные беспилотники, предварительно типа "Шахед". В ряде областей объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеской атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram/

Военные отметили, что дроны-камикадзе противника вошли в воздушное пространство Украины с южного направления.

"Группа ударных БпЛА из Херсонской области (движется) в направлении Николаевщины (Очаков)", - передали в Воздушных силах в 23.49.

Добавим, перед этим военные информировали о фиксации вражеского разведывательного беспилотника над Харьковской областью. И предупреждали о возможной работе противовоздушной обороны по сбитию воздушной цели противника в регионе.

В 00.03 в Воздушных силах рассказали, что ударные дроны врага двигаются из Николаевской области в сторону н.п. Южное Одесской области.

"Ударный БпЛА в Днепропетровской области, курс северный", - добавили военные в 00.13.

В 00.22 Воздушные силы обновили данные по движению "Шахедов":

  • ударные беспилотники врага в Одесской области двигаются в северо-западном направлении,
  • несколько групп дронов-камикадзе из Николаевской области двигаются в направлении Одесской области,
  • вражеский беспилотник в Днепропетровской области двигается на север.

По состоянию на сейчас карта воздушной тревоги в Украине выглядит так:

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно применяют дроны-камикадзе иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует эти БПЛА как "Герань") для атак по территории Украины.

Так, например, в прошлом месяце враг запускал эти дроны-камикадзе по Украине ежедневно, и в сентябре всего силами и средствами ПВО ВСУ было сбито 1107 "Шахедов".

Добавим, минувшей ночью российские захватчики во время воздушной атаки запустили по территории Украины две баллистические ракеты "Искандер-М" и 19 ударных беспилотников, и 18 "Шахедов" были сбиты защитниками неба Украины, а еще один дрон-камикадзе вернулся на территорию РФ, не нанеся удар.

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Воздушная тревогаАтака дронов