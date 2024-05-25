Росармия запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Российские оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников типа "Шахед" по территории Украины вечером 25 мая для очередной атаки. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил ВСУ.
Вражеские дроны-камикадзе были замечены на юге страны, они также направляются в сторону центральных регионов.
"Новая группа ударных вражеских БпЛА из Запорожской области заходят в Днепропетровске, курс северный. Группа ударных вражеских БпЛА в Татарбунарском районе Одесской области, курс северо-западный; группа ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря, тем же курсом", - говорится в объявлении военных в 23:25 и 23:43 соответственно.
Кроме того, позже в Воздушных силах заявили, что было зафиксировано еще несколько групп ударных вражеских беспилотников. Они замечены в Херсонской области, и направляются в сторону Днепропетровской области, курс - северный.
Около 00:15 в Воздушных силах обновили данные движения "Шахедов":
Позже, в 00:56, военные обновили данные о движении вражеских ударных БПЛА:
"Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Черкасской области", - передали военные в 01:08.
В Одесской ОВА заявили, что область находится под атакой вражеских ударных беспилотников.
Позже в пресс-службе Сил обороны юга Украины сообщили о работе ПВО из-за вражеской атаки дронов-камикадзе.
"Идет боевая работа. Напоминаем! Это тоже может быть опасно!" - говорится в заявлении военных.
Жителей регионов, где прозвучала сирена воздушной тревоги, призывают не покидать укрытия и соблюдать правило "двух стен".
Где сейчас объявлена воздушная тревога:
Отметим, российские захватчики регулярно применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует их как "Герань") для нанесения ударов по территории Украины. Также противник для таких атак часто использует ракеты и авиабомбы (КАБ).
В частности, в течение одних суток, 25 мая, российские террористы четыре раза били по Харькову баллистикой и наносили бомбовые удары.
Под удары среди прочего попали гипермаркет "Эпицентр", почта, центральный парк, лицей и другие гражданские объекты. Из-за вражеских обстрелов есть погибшие, много десятков раненых.
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