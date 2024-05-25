Росармия запустила по Украине несколько групп "Шахедов": где объявлена тревога

Вражеские дроны-камикадзе были замечены на юге страны, они также направляются в сторону центральных регионов.

"Новая группа ударных вражеских БпЛА из Запорожской области заходят в Днепропетровске, курс северный. Группа ударных вражеских БпЛА в Татарбунарском районе Одесской области, курс северо-западный; группа ударных вражеских БпЛА в акватории Черного моря, тем же курсом", - говорится в объявлении военных в 23:25 и 23:43 соответственно.

Кроме того, позже в Воздушных силах заявили, что было зафиксировано еще несколько групп ударных вражеских беспилотников. Они замечены в Херсонской области, и направляются в сторону Днепропетровской области, курс - северный.

Движение "Шахедов"

Около 00:15 в Воздушных силах обновили данные движения "Шахедов":

несколько групп ударных БПЛА в Днепропетровской области курсом на Павлоград;

одна группа БПЛА в Белгород-Днестровском районе Одесской области, курсом на Одессу, другая в Татарбунарском районе двигаются по северо-западному курсу;

ударные БПЛА в южной части Полтавской области, курсом на Полтаву;

еще несколько групп ударных БПЛА в Криворожском районе курсом на Днепр;

вражеский дрон зафиксирован в пригороде Днепра с востока.

Позже, в 00:56, военные обновили данные о движении вражеских ударных БПЛА:

дроны ворона в восточной части Кировоградской области, курс западный;

несколько групп БпЛА на севере Запорожья, курс западный через Днепропетровскую область;

БПЛА в Николаевской области и на границе Херсонской и Николаевской областей двигаются по северо-западному курсу;

БПЛА в центральной части Одесской области курсом на Винницкую область;

еще БпЛА в акватории Черного моря двигается в направлении Николаевской области, вектор движения на Очаков.

"Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Черкасской области", - передали военные в 01:08.

Работа ПВО

В Одесской ОВА заявили, что область находится под атакой вражеских ударных беспилотников.

Позже в пресс-службе Сил обороны юга Украины сообщили о работе ПВО из-за вражеской атаки дронов-камикадзе.

"Идет боевая работа. Напоминаем! Это тоже может быть опасно!" - говорится в заявлении военных.

Жителей регионов, где прозвучала сирена воздушной тревоги, призывают не покидать укрытия и соблюдать правило "двух стен".

Где сейчас объявлена воздушная тревога:

Воздушные удары РФ по Украине

Отметим, российские захватчики регулярно применяют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (росармия маркирует их как "Герань") для нанесения ударов по территории Украины. Также противник для таких атак часто использует ракеты и авиабомбы (КАБ).

В частности, в течение одних суток, 25 мая, российские террористы четыре раза били по Харькову баллистикой и наносили бомбовые удары.

Под удары среди прочего попали гипермаркет "Эпицентр", почта, центральный парк, лицей и другие гражданские объекты. Из-за вражеских обстрелов есть погибшие, много десятков раненых.