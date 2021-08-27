Роналду повертається в "Манчестер Юнайтед". "Ювентус" погодився на трансфер

"Манчестер Юнайтед" завершив переговори з "Ювентусом" про перехід Кріштіану Роналду. Нападник повертається до англійського клубу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Athletic .

Підписати нападника "Ювентуса" хотів англійський "Манчестер Сіті", але сьогодні клуб показав, що вже не зацікавлений у трансфері Роналду. Після цього переговори про підписання Роналду почав вести "МЮ".

Роналду грав за "Манчестер Юнайтед" з 2003 по 2009 рік. У складі англійського клубу він став володарем "Золотого м'яча" та переможцем Ліги чемпіонів УЄФА.

У червні 2009 року "Манчестер Юнайтед" погодився на перехід Роналду в мадридський "Реал", звідки португальський нападник у липні 2018 року перейшов до "Ювентуса".