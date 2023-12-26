Роналду с рекордом и Мане оформили разгром "Аль-Иттихада" Бензема в Саудовской Аравии

Статусный матч аравийской Профессиональной лиги между "Аль-Иттихадом" и "Аль-Насром" завершился победой гостевой команды. Дубли в составе победителей оформили Криштиану Роналду и Садьо Мане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Саудовская Аравия, Профессиональная лига, 17-й тур

"Аль-Иттихад" – "Аль-Наср" – 2:5

Голы: Хамдалла, 14, 52 – Роналду, 19, 68 (оба – пенальти), Талиска, 38, Мане, 76, 82

Удаление: Фабиньо, 67 (АИ, вторая желтая карточка)

Набитые звездами коллективы долго не запрягали, обменявшись голами в стартовые 20 минут. На сольное выступление Хамдаллы после передачи Бензема "Аль-Наср" ответил реализованным Роналду одиннадцатиметровым. В эпизоде, приведшем к пенальти сфолил тот же Бензема.

А перед перерывом гости вышли вперед. Это Талиска классно разобрался в чужой штрафной после прострела Теллеса с левого фланга. Но на старте второй половины "Аль-Иттихад" отыгрался, когда Хамдалла головой замкнул навес Коронадо со штрафного.

Впрочем, дальше хозяев подвел Фабиньо. Бразилец заработал два "горчичника" в считанные минуты и ушел отдыхать досрочно. Расплата за второй фол была мгновенной – Роналду уверенно исполнил и второй удар с отметки, снова выведя "Аль-Наср" вперед.

Добил же "Аль-Иттихад" Мане. Бывший лидер "Ливерпуля" забил дважды в финальные 15 минут. Сначала сенегалец завершил стремительную атаку столичной команды, а затем в похожем стиле замкнул прострел Отавиу с правого фланга – 2:5 в итоге и второе место в турнирной таблице для "Аль-Насра".

Тем не менее, главным героем стал Роналду. Португалец благодаря дублю обошел Харри Кейна и Килиана Мбаппе в списке лучших бомбардиров 2023 года. Пятикратный обладатель "Золотого мяча" оформил 53 мяча, а у дуэта европейцев – по 52. Оба завершили выступления в этом году, а обойти Роналду теоретически может Эрлинг Холанд (50 голов) в двух матчах "Манчестер Сити". Однако последние три недели он пропустил из-за травмы.