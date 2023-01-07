RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Роналду попал в заявку "Аль-Насра" на сезон: известна дата потенциального дебюта

Фото: Криштиану Роналду в раздевалке "Аль-Насра" (facebook.com/alnassrfcofficial)
Автор: Антон Федорцив

Аравийский "Аль-Наср" внес звездного новичка Криштиану Роналду в заявку команды на местный чемпионат. Раньше этому препятствовал лимит на легионеров Профессиональной лиги.

Об этом заявил журналист Руди Галетти, сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Twitter инсайдера.

37-летний португалец зарегистрирован для выступлений в составе аравийского гранда. В скором времени пятикратный обладатель "Золотого мяча" сможет дебютировать за "Аль-Наср".

Для внесения Роналду в заявку на сезон "Всемирный клуб" вынужден был проститься с Венсаном Абубакаром. Для камерунца подыскали вариант аренды. Теперь в составе "Аль-Насра" будет 8 легионеров – максимально разрешенное лимитом на иностранцев количество.

Регистрация звездного форварда состоялась еще до поединка аравийского гранда в 12-м туре Профессиональной лиги 6 января. Теперь Роналду должен отбыть еще один матч дисквалификации за предыдущие проступки. Дебют опытного пиренейца может состояться 22 января, когда "Аль-Наср" примет "Аль-Эттифак".

Роналду подписал со "Всемирным клубом" контракт на 2,5 года перед Новым годом. На Ближнем Востоке нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми", а по завершении выступлений, вероятно, получит роль посла заявки королевства на ЧМ-2030.

К слову, ранее "Аль-Наср" представил Роналду на заполненной арене в Эр-Рияде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Криштиану Роналду