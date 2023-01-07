Роналду попал в заявку "Аль-Насра" на сезон: известна дата потенциального дебюта

37-летний португалец зарегистрирован для выступлений в составе аравийского гранда. В скором времени пятикратный обладатель "Золотого мяча" сможет дебютировать за "Аль-Наср".

Для внесения Роналду в заявку на сезон "Всемирный клуб" вынужден был проститься с Венсаном Абубакаром. Для камерунца подыскали вариант аренды. Теперь в составе "Аль-Насра" будет 8 легионеров – максимально разрешенное лимитом на иностранцев количество.

Регистрация звездного форварда состоялась еще до поединка аравийского гранда в 12-м туре Профессиональной лиги 6 января. Теперь Роналду должен отбыть еще один матч дисквалификации за предыдущие проступки. Дебют опытного пиренейца может состояться 22 января, когда "Аль-Наср" примет "Аль-Эттифак".

Роналду подписал со "Всемирным клубом" контракт на 2,5 года перед Новым годом. На Ближнем Востоке нападающий заработает ориентировочно 500 млн евро "чистыми", а по завершении выступлений, вероятно, получит роль посла заявки королевства на ЧМ-2030.