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Роналду побив рекорд Шевченка у чемпіонаті Італії

Турин, Вівторок 21 липня 2020 09:38
Роналду побив рекорд Шевченка у чемпіонаті Італії
Фото: Роналду у матчі проти "Лаціо" (twitter.com/juventusfc)
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Португалець став найшвидшим гравцем, хто забив 50 голів в Серії А

Нападник туринського "Ювентуса" Кріштіану Роналду побив рекорд чемпіонату Італії, швидше за всіх досягнувши позначки в 50 голів. Попередній результат належав українцю Андрію Шевченку.

Про це в Twitter інформує статистичний агрегатор Opta.

Португалець в матчі 34 туру Серії А оформив дубль у ворота "Лаціо" (2:1). Ці голи стали для нього 50 і 51, які він записав у свій актив. Роналду знадобилося для цього взяти участь в 61 поєдинку.

До цього швидше за всіх півсотні голів в італійському чемпіонаті забивав колишній гравець "Мілана" Андрій Шевченко, якому знадобилося для цього 69 матчів.

Крім того, Кріштіану - перший в історії футболу, хто забив 50 голів і більше одночасно в Серії А, англійській Прем'єр-лізі та іспанській Ла Лізі. До португальського форварда цього не вдавалося зробити нікому.

Роналду перейшов в туринський "Ювентус" з мадридського "Реала" влітку 2018 року. Контракт португальського футболіста з туринцями розрахований до літа 2022 року.

Нагадаємо, в матчі 32 туру Серії А український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський забив у ворота чинного чемпіона Італії "Ювентуса". Цей гол міг стати переможним, але туринці врятували нічию в кінці матчу.

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