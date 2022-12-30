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Роналду подписал контракт с новым клубом, – Al Arabiya

Фото: Криштиану Роналду собрался в экзотический чемпионат (facebook.com/PORTUGAL)
Автор: Антон Федорцив

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду определился с местом продолжения игровой карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al Arabiya.

Звездный португалец якобы договорился о переходе в "Аль-Наср". Соглашение с аравийским грандом рассчитано на 2 года.

Роналду стал свободным агентом в конце ноября. Форвард по обоюдному согласию расторг контракт с "Манчестер Юнайтед". Опытный нападающий не входил в планы тренерского штаба "красных дьяволов", хотя в предыдущем сезоне стал лучшим бомбардиром команды (24 мяча во всех турнирах).

"Аль-Наср" станет пятым клубом в карьере Роналду. Воспитал звезду лиссабонский "Спортинг", откуда он перебрался в МЮ в 2003 году и провел 6 сезонов на "Олд Траффорд". Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три – в "Ювентусе".

В коллекции трофеев Роналду чемпионские титулы Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и многие другие трофеи. Форвард завоевал 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь индивидуальных наград.

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Криштиану Роналду