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Роналду победным голом вывел "Аль-Наср" в финал Арабской лиги чемпионов

Фото: Криштиану Роналду против "Аль-Шорты" (twitter.com/AlNassrFC_EN)
Автор: Антон Федорцив

Португальская звезда Криштиану Роналду уверенно двигается к завоеванию первого трофея в составе аравийского "Аль-Насра". Команда пятикратного обладателя "Золотого мяча" обыграла иракскую "Аль-Шорту" в полуфинале Арабской лиги чемпионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Арабская лига чемпионов, 1/2 финала

"Аль-Шорта" – "Аль-Наср" – 0:1

Гол: Роналду, 75 (пенальти)

Форвард традиционно вышел в старте на острие атаки аравийского гранда. Стать героем "Аль-Насра" Роналду мог еще до перерыва. На 31-й минуте португалец реализовал выход один на один с кипером после передачи Брозовича. Впрочем, судья отменил гол после вмешательства VAR из-за офсайда.

Зато Роналду забил чистый гол в середине второй половины. "Всемирный клуб" получил право на одиннадцатиметровый на 75-й минуте. К отметке подошел звездный нападающий и уверенно развел мяч и вратаря по разным углам – 0:1.

В конце концов Роналду, Мане и компания довели матч до минимальной победы. В финале "Аль-Наср" встретится с победителем полуфинала между "Аль-Хилялем" и "Аль-Шабабом". С последним коллективом турнирные пути эр-риядцев пересекались на групповом этапе (0:0).

Роналду вышел в лидеры бомбардирской гонки турнира (4 мяча). Финал Арабской лиги чемпионов состоится 12 августа. Клуб-победитель заработает 6 млн долларов призовых.

К слову, летом Роналду установил новый мировой рекорд по количеству матчей в сборной.

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