Роналду получил удаление и вылетел с "Аль-Насром" из Суперкубка Аравии

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду подвел "Аль-Наср" в полуфинале Суперкубка Саудовской Аравии против "Аль-Хиляля".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
Саудовская Аравия, Суперкубок, 1/2 финала
"Аль-Хиляль" – "Аль-Наср" – 2:1
Голы: Аль-Давсари, 61, Малком, 72 – Мане, 90+9
Удаление: Роналду, 86 (АН, вторая желтая карточка)
39-летний нападающий немало нервничал на протяжении принципиальной встречи. Под занавес первого тайма Роналду получил первый "горчичник" за неспортивное поведение. Португалец слишком бурно отреагировал на отмену гола Отавиу из-за офсайда.
В середине второй половины "Аль-Хиляль" оформил двойное преимущество. Забитыми мячами в составе команды Жорже Жезуша отличились Аль-Давсари и Малком. А под занавес поединка Роналду решил "перевоспитать" соперника-симулянта и получил удаление.
Португалец вполне мог наработать на длительную дисквалификацию. После показанной красной карточки он замахнулся кулаком на арбитра, уже повернувшегося к нему спиной. Впрочем, звездный нападающий вовремя спохватился, хотя и саркастически аплодировал судейским решениям.
"Аль-Наср" сумел размочить счет на девятой добавленной минуте усилиями Мане. На большее подопечные Луиша Каштру уже не хватило времени. В финале Суперкубка Аравии "Аль-Хиляль" встретится с "Аль-Иттихадом" (11 апреля).
К слову, ранее составили рейтинг самых футбольных городов мира с Лондоном во главе.
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