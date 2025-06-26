Роналду официально выбрал клуб, где планирует забить 1000-й гол

Португальская легенда футбола Криштиану Роналду официально продлил контракт с аравийским клубом "Аль-Наср".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт клуба.
Согласно обновленным условиям, 40-летний форвард останется в команде еще минимум на два сезона - до лета 2027 года.
Роналду присоединился к "Аль-Насра" в начале 2023 года после разрыва контракта с "Манчестер Юнайтед". Переход стал одним из самых громких трансферов в истории азиатского футбола.
В сезоне-2024/25 португалец провел 41 матч во всех турнирах, забив 35 голов и отдав 4 результативные передачи. Его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 12 миллионов евро.
В составе аравийской команды Роналду намерен достичь символической отметки в 1000 забитых мячей за карьеру.
Его текущий счет - 938 голов (800 за клубы и 138 - за сборную). Таким образом, до цели осталось еще 62 точных удара.
Уроженец португальского острова Мадейра, входит в когорту величайших футболистов в истории. Воспитанник лиссабонского "Спортинга", на профессиональном уровне дебютировал в сезоне-2002/03.
В 2003 году он перебрался в МЮ и провел 6 сезонов на Туманном Альбионе. Следующие 9 кампаний португалец отыграл за мадридский "Реал", а еще три года провел за туринский "Ювентус".
После неудачного возвращения в МЮ, в январе 2023-го подписал с аравийским "Аль-Насром" контракт на 2,5 года. За это время опытный нападающий заработал ориентировочно 500 млн евро "чистыми". Новый контракт связал португальца с клубом еще на два года.
В коллекции трофеев Роналду титулы чемпиона Англии, Испании, Италии, 5 медалей победителя Лиги чемпионов, титул триумфатора Евро-2016 и много других трофеев. Форвард добыл 5 "Золотых мячей" (2008, 2013, 2014, 2016, 2017) и целую россыпь других индивидуальных наград.