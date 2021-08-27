Роналду хоче покинути "Ювентус", - головний тренер

"Я говорив з Кріштіану вчора. Він повідомив, що не має наміру залишатися в "Ювентусі". Він не тренувався сьогодні вранці", - сказав Аллегрі.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що англійський "Манчестер Сіті" запропонував 36-річному Роналду контракт на два роки із зарплатою 15 мільйонів євро на рік.

Роналду перейшов в "Ювентус" з мадридського "Реала" влітку 2018 року.

У складі італійської команди він став дворазовим чемпіоном Італії, володарем Кубка Італії. Роналду є п'ятикратним володарем нагороди "Золотий м'яч"