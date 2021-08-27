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Роналду хоче покинути "Ювентус", - головний тренер

Автор: Анастасія Рокитна

Нападник Кріштіану Роналду хоче покинути італійський футбольний клуб "Ювентус". Він вже не тренувався сьогодні.

Про це заявив головний тренер команди Массіміліано Аллегрі, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky Sport Italia.

"Я говорив з Кріштіану вчора. Він повідомив, що не має наміру залишатися в "Ювентусі". Він не тренувався сьогодні вранці", - сказав Аллегрі.

Раніше в ЗМІ повідомлялося, що англійський "Манчестер Сіті" запропонував 36-річному Роналду контракт на два роки із зарплатою 15 мільйонів євро на рік.

Роналду перейшов в "Ювентус" з мадридського "Реала" влітку 2018 року.

У складі італійської команди він став дворазовим чемпіоном Італії, володарем Кубка Італії. Роналду є п'ятикратним володарем нагороди "Золотий м'яч"

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РоналдуЮвентус