RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

"Рома" Довбика назначила тренером сенсационного чемпиона Англии-2016

Фото: Клаудио Раньери в период работы с "Кальяри" (cagliaricalcio.com)
Автор: Антон Федорцив

Опытный итальянский специалист Клаудио Раньери в третий раз в тренерской карьере возглавил столичную "Рому".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

73-летний алленаторе вернулся на мостик "волков". Лишь весной он объявил о выходе на пенсию.

Раньери будет тренировать "Рому" до конца сезона. Затем он перейдет на должность высшего исполнительного директора римлян. К сфере его компетенции будут относиться все спортивные вопросы, в том числе поиск наследника на роль главного тренера.

Раньери работал с "Ромой" в 2009-2011 гг. и во второй части сезона 2018/19. В предыдущей кампании он тренировал "Кальяри" и удержал сардинцев в Серии A. Вершиной тренерской карьеры итальянца остается титул английской Премьер-лиги 2015/16 со скромным "Лестером".

Раньери стал третьим тренером "Ромы" в нынешнем сезоне. Начали соревновательный год "волки" под руководством Даниэле Де Росси, а затем его сменил Иван Юрич. Хорвата освободили от должности после поражения от "Болоньи" в 12-м туре.

К слову, ранее подытожили четвертый тур Лиги чемпионов с турнирной таблицей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
РомаЧемпионат Италии