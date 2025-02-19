Rolls-Royce представил свой самый мощный автомобиль: фото и характеристики

Новое исполнение может похвастаться рекордной для марки отдачей - 659 лошадиных сил, а также двумя новыми функциями силовой установки. Их подсмотрели у легендарных авиационных двигателей Rolls-Royce Merlin и просто адаптировали под потребности клиентов. Как оказалось, для владельцев машин Black Badge характерны короткие периоды использования максимальной мощности, например, при обгонах.

Режим Sport в Black Badge Spectre называется Infinity Mode. Он активируется расположенной на руле кнопкой с символом бесконечности. В этот момент обостряются реакции на нажатие акселератора, а визуально режим Infinity дает о себе знать более ярким свечением шкал приборов. Другое новшество под названием Spirited Mode - это лаунч-контроль. Выжав обе педали, можно быстро поднять крутящий момент до пиковых 1075 Нм.

Инженеры Rolls-Royce также добавили Black Badge Spectre усилия на руле, перенастроили активные стабилизаторы и перекалибровали подвеску, что снизило продольные и поперечные перемещения кузова. Все это делали на основе данных, полученных от секретного парка "заряженных" Spectre, переданных клиентам еще до официальной премьеры. Для купе также дебютировал новый цвет кузова Vapour Violet, созданный под вдохновением от неоновых вывесок клубов.

Кроме того, капот Black Badge Spectre впервые можно покрасить в морозный черный Iced Black, нанести на нижнюю часть кузова дополнительную акцентную линию coachline и выбрать один из пяти вариантов подсветки решетки радиатора.