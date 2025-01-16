Rolls-Royce Phantom получил спецверсию в честь драконов

Отсылки к ней можно увидеть в сложном переплетении "звезд" на потолке Starlight и в других элементах декора из кожи и дерева, выполненных вручную.

Rolls-Royce Phantom с приставкой Dragon рассказывает легенду о двух драконах, которые получили от богов жемчужину за добрые дела. Вместо того, чтобы присвоить сокровище себе, каждый из них передавал его другому. Богов тронула щедрость драконов, и они дарили им вторую жемчужину.

Затем драконы вознеслись на небо и сами стали божествами, к чему и отсылает замысловатый световой рисунок на потолке. Красный и белый драконы изображены с помощью более чем 1300 оптоволоконных световодов.

Вторая яркая особенность Phantom Dragon - передняя панель, украшенная мозаикой маркетри из эвкалипта, платана и ясеня. Мастер из Гудвуда потратил три месяца на резку и придание формы шпону. Деревянная мозаика тоже изображает двух драконов, играющих и кружащихся в облаках. Они защищают "жемчужину" - аналоговые часы седана.

Цена эксклюзива неизвестна, как и клиент, которому он достанется. Phantom Dragon "подчёркивает ценность присутствия Rolls-Royce в Восточной Азии и понимание важности рынка", отмечает производитель.