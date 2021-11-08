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Родичі жертв MH17 закликають уточнити роль Росії в авіакатастрофі

Автор: Валерія Поліщук

Родичі загиблих у 2014 році рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines попросили суддів, головуючих на голландському процесі у справі про вбивство в результаті аварії, внести ясність в питання про передбачувану роль Росії в цьому інциденті. Також родичі жертв катастрофи розкритикували відсутність співпраці Росії в розслідуванні справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Піт Плоєг, чиї брат, невістка і племінник загинули в катастрофі, попросив суддів звернути особливу увагу на роль Росії в конфлікті на Україні.

"Ми хочемо знати, що сталося, чому це сталося і хто несе відповідальність: від людини, яка натиснула кнопку запуску, до самої високопоставленої відповідальної особи, можливо, в Кремлі", - сказав Плоєг.

Плоєг також розкритикував відсутність Росії в судовому процесі, а також"роки дезінформації, альтернативних теорій, заперечень і неправди".

Росія заперечує свою причетність до катастрофи літака. Підозрювані, троє росіян і громадянин України, залишаються на волі, але один з них направив адвокатів для представлення своїх інтересів.

Судовий процес продовжиться в грудні, коли звинувачення виступить з заключними заявами, а винесення вердикту очікується в наступному році.

Нагадаємо, раніше нідерландське видання RTL опублікувало матеріал, в якому стверджує, що Росія могла залякати захист родичів жертв катастрофи MH17.

Катастрофа MH17 на Донбасі сталася 17 липня 2014 року. За версією слідства, проросійські бойовики збили літак, що летів з Амстердама в Куала-Лумпур. На борту були 298 осіб.

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MH17Російська Федерація