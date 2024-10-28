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Родри сенсационно выиграл "Золотой мяч-2024"

Автор: Антон Федорцив

Полузащитник английского "Манчестер Сити" и сборной Испании Родриго Эрнандес Касканте признан лучшим футболистом 2024 по версии авторитетного издания France Football.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию церемонии.

 

 

28-летний хавбек получил самую престижную индивидуальную награду мира футбола во время гала-вечера в Париже. Ранее он стал лучшим игроком чемпионата Европы.

В борьбе за "Золотой мяч" Родри опередил нападающего мадридского "Реала" Винисиуса Жуниора. В первую пятерку также попали Джуд Беллингем, Даниэль Карвахаль и Эрлинг Холанд. Топ-10 дополнили Килиан Мбаппе, Лаутаро Мартинес, Ламин Ямал, Тони Кроос и Харри Кейн.

Родри стал только третьим испанцем, которому покорилась награда. Ранее приз дважды завоевал Альфредо Ди Стефано (1957, 1959) и однажды – Луис Суарес Мирамонтес (1960). Хавбек со второй попытки получил "Золотой мяч". В прошлом году он финишировал в голосовании пятым.

В сезоне 2023/24 Родри провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 14 результативных передач. Он помог "горожанам" завоевать титул Премьер-лиги и Суперкубок УЕФА, а также триумфовать на Клубном чемпионате мира. В свою очередь в составе сборной Испании он приложился к победе на Евро-2024 (6 поединков, 1 гол).

Делегация мадридского "Реала" в полном составе проигнорировала церемонию. "Сливочные" в последний момент отменили вылет в Париж. Причина – утечка информации о победе Родри, хотя на протяжении последних недель "Золотой мяч" предсказывали Винисиусу.

В течение церемонии призы получили и другие звезды футбола. Награды выиграли:

  • Айтана Бонмати – женский "Золотой мяч"
  • Ламин Ямал – трофей Раймона Копы
  • Эмильяно Мартинес – приз Льва Яшина
  • Харри Кейн, Килиан Мбаппе – приз Герда Мюллера
  • Дженнифер Эрмосо – приз Сократеса
  • "Реал" – мужской клуб года
  • "Барселона" – женский клуб года
  • Эмма Хейз, Карло Анчелотти – приз Йохана Кройфа

К слову, ранее Довбик узнал финальное место в голосовании "Золотой мяч-2024".

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Золотой мячМанчестер СитиСборная Испании