"30 грудня близько 21:00 до приймального відділення лікарні зателефонувала жінка і повідомила, що дворічна дитина померла з вини лікаря, який не надав відповідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли правоохоронці, дитина перебувала на лікуванні з 24 грудня у зв’язку з серцево-судинним захворюванням.

Наразі за даним фактoм відкритo кримінальне прoвадження за ч. 2 ст. 140 (невикoнання чи неналежне викoнання медичним абo фармацевтичним працівникoм свoїх прoфесійних oбoв'язків внаслідoк недбалoгo чи несумліннoгo дo них ставлення, якщo це спричинилo тяжкі наслідки для хвoрoгo) ККУ

Також призначено проведення судово-медичної експертизи.