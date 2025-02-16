Для семьи и активного отдыха: ТОП-5 новых кроссоверов до 40 тысяч долларов

Nissan X-Trail

Новинка украинского рынка от Nissan предлагается с двумя типами силового агрегата. Обе версии - электрифицированы, одна - так называемый мягкий гибрид MHEV, в котором электромотор помогает бензиновому мотору ускорять машину и преодолевать трудные участки пути. Вторая, топовая версия e-Power приводится в действие одним или двумя (на выбор) электромоторами, батарею которых постоянно заряжает бензиновый двигатель. Именно e-Power поражает тест-пилотов и первых покупателей динамикой 7,0 - 7,2 секунды до сотни. И при этом машина хорошо управляется на скорости и остается комфортной на неровностях. Есть возможность выбрать 5-ти и 7-местную комплектацию и вариант с приводом 4х4.

Toyota RAV4

Один из самых типичных полноразмерных кроссоверов от японского бренда с хорошей репутацией. Характерная особенность модели, и действующего пятого поколения (с 2018 г.) в том числе - эта машина сбалансирована по всем параметрам. В дилерских автосалонах RAV4 продается в дюжине вариантов комплектаций, однако все они имеют одну и ту же гибридную силовую установку - с 2,5-литровым бензиновым двигателем и бесступенчатым автоматом. Можно выбрать машину с передним или полным приводом. Отдельно предлагается RAV4 Plug-in Hybrid с возможностью заряжать его батарею от розетки дома, после чего можно проехать до 75 км в режиме электромобиля, без активации бензинового мотора.

Volkswagen Tiguan

Еще один популярный представитель класса кроссоверов, который является вожделенным для многих украинских автомобилистов. "Тигуан" третьего поколения появился на рынке в прошлом году. В отличие от вышеприведенных конкурентов, в Украине модель продается только с классическим силовым агрегатом, без электрической составляющей - исключительно с 2,0-литровым дизелем и преселективным автоматом DSG. Но в ближайшее время на рынке стоит ждать и бензиновые варианты.

Новинка кое в чем революционная для Volkswagen, ведь ее интерьер уже не содержит того рафинированного, точно выверенного классицизма, к которому привыкли поклонники бренда. Мониторы, многофункциональные джойстики, изменяемое фоновое освещение, музыка от облачного сервиса... Тем не менее, о версии с приводом 4х4 конструкторы тоже не забыли.

Skoda Kodiaq

В нашу сумму вписывается только "Кадьяк" первого поколения, который еще продается в салонах официальных дилеров Skoda вместе с Kodiaq второй генерации, образца 2024-го модельного года. Все модификации "первого" Kodiaq комплектуются исключительно двигателями внутреннего сгорания, бензиновыми и дизельными, все имеют автоматическую преселективную трансмиссию типа DSG и привод 4х4. Несмотря на то, что чешский автомобиль имеет общую с приведенным выше Volkswagen Tiguan техническую базу, автомобили отличаются не только позиционированием на рынке, но и параметрами практичности и техническими характеристиками. Сказать, что один чем-то лучше другого, нельзя, так что покупателю придется предметно сравнивать вместимость салона и багажника и ходовые характеристики.

Peugeot 3008

Французский кроссовер тоже обновился в прошлом году, и в салонах тоже присутствуют модели как нового поколения, так и предыдущего. Но "наших" денег сегодня хватит и на новинку, которая поступила в салоны уже 2025 года и построена, кстати, на полностью новой платформе. Помимо выразительной, неординарной купеобразной внешности француз может предложить бензиновый или гибридный бензино-электрический силовой агрегат. Модель имеет водительское место собственной концепции, и это еще одна из ее изюминок. Кроссовер Peugeot 3008 доступен в полноприводной версии, все трансмиссии автоматические, кроме того, гибридная версия может некоторых время двигаться исключительно не электричестве.

Вкратце

Как видим, имея весомую сумму денег, можно получить неплохой выбор. Мы не фильтровали модели кроссоверов как-то умышленно, но в нашу подборку попали машины очень разные и в плане эстетики, и в техническом смысле, и с точки зрения драйверской харизмы. И это не может не радовать, особенно с учетом того, что все указанное разнообразие представлено в официальных дилерских сетях, с соответствующим сервисом и гарантийной поддержкой.

При подготовке статьи были использованы материалыAutoBild иAutocentre.