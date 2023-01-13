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Семьи украинских военнопленных предупредили о мошенниках из России

Новина українською →
Украина, Пятница 13 января 2023 18:17
Семьи украинских военнопленных предупредили о мошенниках из России Фото: семьи украинских военнопленных предупредили о мошенниках из России (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Российские веб-ресурсы начали массово рассылать семьям украинских Защитников СМС-сообщение с предложением заполнить анкету, которая якобы поможет найти пленного на территории Российской Федерации или на оккупированных ею территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу координационного штаба по обращению с военнопленными в Telegram.

Координационный штаб предупреждает, что спецслужбы России под видом "помощи" семьям, разыскивающим пропавших без вести, посылают СМС-сообщения, через которое происходит сбор персональных данных, что в итоге может помешать положению Защитников в плену и помешает их освобождению.

Координационный штаб по обращению с военнопленными настоятельно рекомендует родным и близким наших Защитников:

  • игнорировать любые посторонние неофициальные сообщения;
  • не предоставлять никакой личной информации о своих родственниках подозрительным лицам/сайтам/телеграмм-каналам;
  • сообщать о случаях незаконного сбора персональных данных в правоохранительные органы Украины.

"Ради безопасности украинских военных все вопросы, связанные с их пребыванием в плену, следует обсуждать с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными - единственным профильным государственным институтом, занимающимся вопросами помощи и освобождения из плена", - добавили в Штабе.

Напомним, ранее мы сообщали, что российские хакеры рассылают украинцам письма с опасными ссылками.

Также РБК-Украина сообщало, что в Украине зарегистрировали более 1,5 тысячи кибератак с начала полномасштабной войны. Большинство из них – со стороны страны-агрессора.

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