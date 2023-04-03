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Семьи пленных и погибших героев должны получать стипендии из местных бюджетов, - волонтер

Фото: во время круглого стола в Одессе (оргкомитет мероприятия)
Автор: Артем Горовенко

Органы местного самоуправления могут внести свой вклад в помощь семьям погибших, пропавших без вести, пленных и эффективность государственного аппарата в обеспечении прав семей военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на волонтера и руководителя ОО "Мечта детей Украины" Дану Яровую во время круглого стола в Одессе.

"Семьи пленных и военнослужащих нуждаются в большем внимании со стороны государства. Местные общины после реформы децентрализации более гибки в своей деятельности, так почему бы им не помочь государству выполнять свою функцию. Я предлагаю ввести муниципальные стипендии из местных бюджетов. Это может стать эффективным инструментом не только в Одесской области, а во всех регионах", - заявила Яровая.

В свою очередь депутат Одесского городского совета Петр Обухов поддержал внедрение системы муниципальных стипендий на региональном уровне и заверил, что поднимет этот вопрос на сессии городского совета.

"Благодарю фонд "Мрия" и лично Дане Яровой за поднятие этого болезненного вопроса. Действительно, органы местного самоуправления должны брать ответственность за семьи ребят, защищающих нашу землю. Наша миссия всячески поддерживать и быть надежной опорой для тех семей, которые в этом больше всего нуждаются. Я внесу предложение о введении стипендий из местного бюджета на следующей сессии Одесского городского совета. Надеюсь, что эту идею поддержат другие города и регионы - тогда мы вместе подтвердим нашу несгибаемость и силу", - подчеркнул он.

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