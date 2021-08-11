"Батьківщина" демонструє стабільне зростання підтримки українців, - експерт

За його словами, вказане соцопитування підтверджує дві ключові тенденції, які зараз простежуються серед українців.

"Перша - триває щомісячне падіння підтримки партії влади. Друга тенденція: єдина проукраїнська, орієнтована на добробут простих людей і реально опозиційна політсила, яка демонструє стабільне щомісячне зростання підтримки українців, - це "Батьківщина" Юлії Тимошенко", - зазначив експерт.

На його переконання, активна боротьба команди Тимошенко проти розпродажу землі й підвищення тарифів, захист національних інтересів і соціальних прав громадян позначилися на підтримці політсили.

"До речі, саме завдяки жорсткій публічній позиції Тимошенко влада не зважилася в серпні вдвічі підняти тарифи на електроенергію, як планували. Й українці прекрасно розуміють, хто їх захищає. Власне, звідси зростання рейтингів, як персонально Тимошенко, так і її партії", - резюмує експерт.

Нагадаємо, нещодавнє опитування групи "Рейтинг" показало, що Юлія Тимошенко лідирує за темпами нарощування довіри.

Раніше результати дослідження КМІС теж засвідчили, що "Батьківщина" вийшла на друге місце серед політичних сил і може нині розраховувати на 15% на парламентських виборах.