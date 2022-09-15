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"Родина бросит, сынок. Всегда": Подоляк висміяв невизнання росінами своїх паспортів, виданих в ОРДЛО

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president gov ua)
Автор: Марія Кучерявець

Невизнання Росією своїх паспортів, які вона видає на окупованих територіях України, показує, якою буде доля власників цих документів. Ізгоями не тільки в світі, а й у самій країні-агресорці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Російські прикордонники масово відмовляють у перетині кордону тим, хто отримав ru-паспорт на окупованих територіях, починаючи з 2014 року. Така доля власників російського паспорта - бути ізгоями не лише у світі, а й в улюбленій РФ. Вони не потрібні ніде. "Родина бросит, сынок. Всегда", - написав Подоляк.

Росія не визнає свої паспорти, видані на окупованих територіях

Нагадаємо, сьогодні в українській розвідці повідомили, що РФ не визнає власні паспорти, видані на території так званих "ЛДНР", їх власників не пропускають через кордон.

Як припускають в такі настрої посилились після того, як з’ясувалось, що видані на території ОРДЛО російські паспорти не мають юридичної сили на території країни-агресора.

"Ви ніхто і звати вас ніяк", - заявляють російські прикордонники власникам паспортів РФ, виданих у квазіреспубліках.

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ОРДЛООфіс президентаІрина Подоляк