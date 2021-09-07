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Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі

Автор: Анна Полисученко

Роботи-патрульні почали стежити за порядком в Сінгапурі. Машини патрулюватимуть людні місця і виглядатимуть "небажану суспільну поведінку".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mothership.

Це спільний проект кількох державних агентств.

У патрулюванні буде використовуватися один або кілька роботів Xavier - вони будуть спостерігати за натовпами і виглядати "небажану суспільну поведінку". Наприклад, куріння в заборонених для цього місцях, неправильне паркування велосипедів і порушення норм соціальної дистанції.

У разі виявлення порушень робот буде посилати інформацію в командний центр і, в залежності від сценарію, звертатися до порушника з повідомленням або попередженням.

Відзначається, що роботи Xavier здатні орієнтуватися в просторі без допомоги людини. Вони наділені камерами, що дають огляд на 360 градусів, можуть об'їжджати статичні і рухомі перешкоди, такі як пішоходи і транспорт.

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Сингапур