Роботи-патрульні почали стежити за порядком у Сінгапурі

Роботи-патрульні почали стежити за порядком в Сінгапурі. Машини патрулюватимуть людні місця і виглядатимуть "небажану суспільну поведінку".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mothership.
Це спільний проект кількох державних агентств.
У патрулюванні буде використовуватися один або кілька роботів Xavier - вони будуть спостерігати за натовпами і виглядати "небажану суспільну поведінку". Наприклад, куріння в заборонених для цього місцях, неправильне паркування велосипедів і порушення норм соціальної дистанції.
У разі виявлення порушень робот буде посилати інформацію в командний центр і, в залежності від сценарію, звертатися до порушника з повідомленням або попередженням.
Відзначається, що роботи Xavier здатні орієнтуватися в просторі без допомоги людини. Вони наділені камерами, що дають огляд на 360 градусів, можуть об'їжджати статичні і рухомі перешкоди, такі як пішоходи і транспорт.