Работу Кличко в должности мэра положительно оценивают почти 70% киевлян, - опрос

"За последний год оценки деятельности местных властей, социальных и коммунальных служб среди киевлян значительно улучшились. В частности, деятельностью городского головы Киева Виталия Кличко удовлетворены 68%. Коммунальными службами Киева удовлетворены почти 70% местных жителей. Деятельностью общественного транспорта удовлетворены более 80% киевлян", - говорится в сообщении.

Это самая высокая оценка деятельности городских властей за последние 5 лет. К примеру, в 2019 году работу коммунальных служб одобрительно оценивали только 23% киевлян (сейчас - 69%), работу общественного транспорта - 43% (сегодня - 78%).

Среди переселенцев, которые сейчас живут в Киеве, 65% ответили, что удовлетворены деятельностью мэра Киева. Работой коммунальных служб удовлетворены 83% ВПЛ, а работой городского транспорта - 86%.

Работой социальных служб удовлетворены более половины опрошенных киевлян. Среди переселенцев таковых более 80%.

Сравнительное исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и приехавших в город переселенцев от 18 лет и старше, методом интервью face-to-face. Были опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность в пределах 3,5%.