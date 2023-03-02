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Работу Кличко в должности мэра положительно оценивают почти 70% киевлян, - опрос

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook com)
Автор: Юлия Бойко

За последний год отношение киевлян к работе городских властей значительно улучшилось. В частности, более двух третей киевлян удовлетворены деятельностью мэра столицы Виталия Кличко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исследование социологической группы "Рейтинг".

"За последний год оценки деятельности местных властей, социальных и коммунальных служб среди киевлян значительно улучшились. В частности, деятельностью городского головы Киева Виталия Кличко удовлетворены 68%. Коммунальными службами Киева удовлетворены почти 70% местных жителей. Деятельностью общественного транспорта удовлетворены более 80% киевлян", - говорится в сообщении.

Это самая высокая оценка деятельности городских властей за последние 5 лет. К примеру, в 2019 году работу коммунальных служб одобрительно оценивали только 23% киевлян (сейчас - 69%), работу общественного транспорта - 43% (сегодня - 78%).

Среди переселенцев, которые сейчас живут в Киеве, 65% ответили, что удовлетворены деятельностью мэра Киева. Работой коммунальных служб удовлетворены 83% ВПЛ, а работой городского транспорта - 86%.

Работой социальных служб удовлетворены более половины опрошенных киевлян. Среди переселенцев таковых более 80%.

Сравнительное исследование "Настроения киевлян и переселенцев" проводилось с 16 по 27 февраля среди жителей Киева и приехавших в город переселенцев от 18 лет и старше, методом интервью face-to-face. Были опрошены 800 киевлян и 800 переселенцев. Выборка репрезентативна по возрасту и полу. Статистическая погрешность в пределах 3,5%.

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КиевВиталий Кличко