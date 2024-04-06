Работодатели могут получить компенсацию за трудоустройство ВПЛ: алгоритм действий

Компенсация производится в размере фактических затрат на оплату труда такого лица, но не более двух минимальных заработных плат (16 тысяч гривен).

В то же время, продолжительность такой компенсации составляет 6 месяцев для лиц, имеющих дополнительные гарантии в трудоустройстве 12 месяцев, за каждый нечетный месяц. Условие - сохранение гарантий занятости ВПЛ в течение периода, превышающего продолжительность выплаты вдвое.

Чтобы получить такую компенсацию, необходимо:

трудоустроить зарегистрированных безработных среди ВПЛ на условиях срочных трудовых договоров;

подать необходимые документы в центр занятости;

ждать результатов рассмотрения заявления в течение 10 рабочих дней;

заключить договор на компенсацию, выплачиваемую каждый нечетный месяц в течение года.

В министерстве отметили, что работодатель может подать заявление на компенсацию в центр занятости в течение 2 месяцев со дня трудоустройства внутри перемещенных лиц.