В метро Киева сбой. Временно не работает оплата qr-кодами
В работе Киевского метрополитена произошел сбой в среду, 21 июня. На станциях временно не срабатывает QR-код для оплаты за проезд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
"В метро временно не работает сервис оплаты проезда разовыми бумажными qr-билетами и qr-кодами, сгенерированными в приложении "Киев Цифровой", - говорится в сообщении.
Как отметили в КГГА, специалисты пытаются как можно быстрее решить вопрос.
Как можно оплатить проезд:
- транспортной картой
- бесконтактной банковской картой
- мобильным приложением ApplePay и Google Pay.
Нововведение в метро
С 15 мая Киевское метро уменьшило интервалы между поездами. Время ожидания в часы пик в будние дни составляет 3-4 минуты, в межпиковые – 6-8 минут. Также были открыты дополнительные выходы на некоторых станциях.
РБК-Украина также сообщало, что в Киеве переименовали две станции метро – "Дружбы народов" и "Площадь Льва Толстого".
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