В работе ChatGPT произошел масштабный сбой

Как отмечают пользователи, ChatGPT выдает ошибку при попытке открыть виртуальный помощник с генеративным искусственным интеллектом. Некоторые пользователи жалуются, что при попытке ввода запроса в ChatGPT выдает ошибку.

Фото: в ChatGPT произошел сбой (скриншот downdetector.com)

По данным сервиса Downdetector, сбой в ChatGPT имеет глобальный характер, а проблемы в работе фиксируют не только в Украине, но и в странах Европы и США.

Пока нет информации о причине сбоя в работе чат-бота.